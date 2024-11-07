YDS/2 sonuçları ne zaman açıklanacak? YDS/2 sonuçları nasıl öğrenilir?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2024-YDS/2) gerçekleştirildi. Peki, YDS/2 sonuçları ne zaman açıklanacak? YDS/2 sonuçları nasıl öğrenilir?

YDS/2 sonuçları ne zaman açıklanacak? YDS/2 sonuçları nasıl öğrenilir?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.11.2024 - 09:40

Bu yılın son kez düzenlenen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı oturumu geride kaldı. Sınav, 89 sınav merkezinde 180 dakika sürdü. Peki, YDS/2 sonuçları ne zaman açıklanacak? YDS/2 sonuçları nasıl öğrenilir?

YDS/2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları, 22 Kasım'da açıklanacak ve bu tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.

YDS/2 SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından ÖSYM resmi sitesinden sınav sonuçlarınızı öğrenebilirsiniz.


Etiketler: #YDS #Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı #ösym #sınav

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