YDS/2 sonuçları ne zaman açıklanacak? YDS/2 sonuçları nasıl öğrenilir?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2024-YDS/2) gerçekleştirildi. Peki, YDS/2 sonuçları ne zaman açıklanacak? YDS/2 sonuçları nasıl öğrenilir?
Bu yılın son kez düzenlenen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı oturumu geride kaldı. Sınav, 89 sınav merkezinde 180 dakika sürdü. Peki, YDS/2 sonuçları ne zaman açıklanacak? YDS/2 sonuçları nasıl öğrenilir?
YDS/2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sınav sonuçları, 22 Kasım'da açıklanacak ve bu tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.
YDS/2 SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından ÖSYM resmi sitesinden sınav sonuçlarınızı öğrenebilirsiniz.
Etiketler: #YDS #Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı #ösym #sınav
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