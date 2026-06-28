Ot yangını arılığı vurdu, binlerce arı hayatını kaybetti

Olay, İncirliova ilçesi Hacıaliobası Mahallesi alt kısmında sabah saat 10.00 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre bölgedeki kuru otlar, henüz bilinmeyen bir nedenle tutuştu. Otların tutuşması sonucu çıkan ve genişleyen yangın arılık olarak kullanılan alana sıçradı.

Bölgede bulunan 20 adet arı kovanı da alevlere teslim oldu. Çok sayıda arının hayatını kaybettiği yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülürken, arı kovanlarının sahibi Fahri Özcan, otların kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tutuşturulduğunu iddia etti.

"20 KOVANIMI VE ARILARIMI CAYIR CAYIR YAKTILAR"

Sabah saatlerinde kovanlarının bakımlarını yapmak için araziye gittiğini ifade eden arıcı Fahri Özcan, olay anını anlatarak "Ben arı kovanlarımın bakımını yapıyordum. O esnada bir motorun geldiğini duydum ama bölgede başka arazi sahipleridir diye düşündüğüm için gidip bakmadım. Daha sonra motorun gittiğini ve ardından bir cayırtı sesi duydum. Gidip baktığımda otlar tutuşmuş ve alevler iki insan boyuna ulaşmıştı. Hemen 112’yi aradım ve durumu bildirdim. Ekipler gelene kadar yangın yayıldı ve kovanlarımı tutuşturdu. 20 kovanım zarar gördü, arılarım telef oldu. Bunu yapanların biran önce bulunmasını istiyorum. Resmen 20 kovanımı ve arılarımı cayır cayır yaktılar. Aydın Valiliği başta olmak üzere yetkililerden de oluşan zararımın karşılanması için destek bekliyorum" dedi.