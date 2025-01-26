Otel faciasında gözaltına alınan iç mimar serbest bırakıldı

Yayınlanma: 26.01.2025 - 16:02

Güncelleme: 26.01.2025 - 16:02

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 21 Ocak’ta Grand Kartal Otel’de çıkan yangına ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor.

Soruşturma çerçevesinde; İşletme sahibi Halit Ergül, şirket genel müdürü Emir Aras, otel müdürü Zeki Yılmaz, iş sağlığı güvenliği uzmanı Ece Kayacan, otelin aşçısı Faysal Yaver, mutfak çalışanları Yusuf Karahanlı, Fidan Kurç, Mehmet Gündüz, otelin elektrikçisi Hüseyin Özer, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun, itfaiye çalışanı İrfan Acar, iç mimar Ali Bilir, işletme müdürü Kadir Özdemir gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan 14 kişiden işletme sahibi Halit Ergül ile şirket genel müdürü Emir Aras 24 Ocak’ta; Zeki Yılmaz, Kadir Özdemir, Faysal Yaver, Hüseyin Özer ve Mehmet Gündüz, Fidan Kurç ve Yusuf Karahanlı ise dün tutuklanmıştı.

İş sağlığı güvenliği uzmanı Ece Kayacan ise dün ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Gözaltındaki iç mimar Ali Bilir de adliyedeki işlemlerin ardından serbest bırakıldı.