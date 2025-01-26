Kartalkaya'daki yangın faciasında 78 kişiye mezar olmuştu... Otelin sahibi Halit Ergül'ün ifadesi ortaya çıktı!

Yayınlanma: 26.01.2025 - 12:35

Güncelleme: 26.01.2025 - 13:01

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de, 21 Ocak'ta sabaha karşı çıkan yangında çoğu çocuk 78 kişi hayatını kaybetti, 51 kişi yaralandı.

Grand Kartal Otel’de 78 kişinin hayatını kaybettiği ve 51 kişinin yaralandığı yangına ilişkin gözaltına alınan 14 kişiden, aralarında işletme sahibi Halit Ergül ve şirket genel müdürü Emir Aras’ın bulunduğu 15 kişi tutuklanmıştı.

AŞÇIBAŞI, MUTFAK PERSONELİ, ELEKTRİKÇİ... KENDİSİ DIŞINDA HERKESİ SUÇLADI!

Tutuklanan otel sahibi Halit Ergül’ün Bolu 2. Sulh Ceza Hâkimliği ve savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı.

Halit Ergül, ifadelerinde özellikle aşçıbaşını, mutfak personelini, otelin elektrikçisini ve güvenlik görevlilerini suçladı. Aşçıbaşının mutfaktaki elektrikli aletlerden sorumlu olduğunu, yangın ikaz butonlarının kontrolünün ise otelin elektrikçisi tarafından yapıldığını belirtti.

Güvenlik görevlilerinin ise otel içinde 24 saat boyunca devriye gezdiklerini ve yangın durumunda alarmları çalıştırmakla yükümlü olduklarını ifade etti.

Ergül'ün ifadelerinin bazıları şöyle:

"“En son denetim 15 Aralık’ta Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılmıştır. Yangınla ilgili herhangi bir eksiklik tespit edilmedi. Yangına karşı alarm sistemi vardı. Ancak büyük ihtimalle yangının başlangıcında bu sistem hasar aldığı için çalışmadı. Ancak duman dedektörleri devreye girdi. Otelde 2 yılda bir, sezon açılışından önce yangın tatbikatı yapılır. Tatbikatlara bütün personel katılır. Otelde yangın halinde her odada kişilerin kaçacağı yeri gösteren kaçış planları vardır. Bu kaçış planları doğrultusunda ışıklı yol gösteren tabelalarımız da mevcuttur."

MEVZUATA UYGUN YAPILDIĞINI İDDİA ETTİ

Ergül ayrıca, oteldeki yangın önlemleri konusunda Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş FQC Global Danışmanlık A.Ş. ile yıllık sözleşmeler yaparak, düzenli denetimler gerçekleştirildiğini söyledi. Bu denetimler sırasında oteldeki yangın merdivenlerinin mevzuata uygun olmadığına dair bir bilgi verilmediğini belirterek, 2007 yılında inşa edilen otelin o dönemde geçerli olan mevzuata uygun yapıldığını iddia etti.

ODALARIN GECELİĞİ 30 BİN TL: ERGÜL, AYLIK GELİRİNİ 100 BİN TL OLARAK AÇIKLADI

Otelin elektrikçisi Hüseyin Özer ise, kendisinin sadece verilen görevleri yerine getirdiğini, yangın alarm ve koruma sistemlerinin dışarıdan taşeron bir firma tarafından yönetildiğini belirterek suçlamaları reddetti.

Özer, bu sistemlerle ilgili herhangi bir teknik bilgiye sahip olmadığını, ilgili ayrıntıların otel yönetimi veya teknik müdür tarafından bilindiğini ifade etti.

Halit Ergül, aylık gelirinin 100 bin TL olduğunu da açıklarken, savcılık tarafından tutulan ifade tutanağında, otelin sürdürülebilir turizm belgesi aldığı ve bu belgenin geçerliliğinin 2025 yılına kadar sürdüğü belirtildi.

Yangınla ilgili olarak otelin her iki yılda bir yangın tatbikatı yaptığı, bu tatbikatlarda tüm personelin katıldığı ve otelin yangın anında nasıl tahliye edileceğini gösteren kaçış planlarının bulunduğu, bu planlar doğrultusunda otelde yönlendirici ışıklı tabelaların mevcut olduğu ifade edildi. Ancak yangın sırasında alarm sisteminin büyük ihtimalle hasar gördüğü ve çalışmadığı, duman dedektörlerinin ise devreye girdiği bildirildi.