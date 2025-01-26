Zeytinburnu'nda tekstil atölyesinde yangın!

Zeytinburnu'nda tekstil atölyesinde çıkan yangın hasara neden oldu.

Zeytinburnu'nda tekstil atölyesinde yangın!
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AA
Yayınlanma: 26.01.2025 - 11:27

Alınan bilgiye göre, Seyit Nizam Mahallesi Şehit İsmet Çavuş Sokak'taki 4 katlı binanın bodrum katındaki tekstil atölyesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle atölyede hasar oluştu.


Etiketler: #Zeytinburnu #atölye #Yangın

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