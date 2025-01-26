Zeytinburnu'nda tekstil atölyesinde yangın!
Zeytinburnu'nda tekstil atölyesinde çıkan yangın hasara neden oldu.
Alınan bilgiye göre, Seyit Nizam Mahallesi Şehit İsmet Çavuş Sokak'taki 4 katlı binanın bodrum katındaki tekstil atölyesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangın nedeniyle atölyede hasar oluştu.
Etiketler: #Zeytinburnu #atölye #Yangın
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