Zeytinburnu'nda tekstil atölyesinde yangın!

Yayınlanma: 26.01.2025 - 11:27

Güncelleme: 26.01.2025 - 11:27

Alınan bilgiye göre, Seyit Nizam Mahallesi Şehit İsmet Çavuş Sokak'taki 4 katlı binanın bodrum katındaki tekstil atölyesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle atölyede hasar oluştu.