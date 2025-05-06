Otel inşaatından 1 milyon liralık hırsızlık: 6 kişi gözaltında!
Samsun'un Atakum ilçesindeki otel inşaatından 1 milyon lira değerinde mutfak malzemesi ile güvenlik kameralarını çalan 6 şüpheli, gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Atakum ilçesindeki bir otel inşaatından yaklaşık 1 milyon lira değerinde mutfak malzemesi ile güvenlik kameralarının çalındığı ihbarı sonrası çalışma yürüttü.
Şüphelileri tespit eden ekipler, bugün saat 06.00 sıralarında eş zamanlı operasyon düzenledi.
E.T. (38), A.B. (41), M.A.B. (27), R.S. (42), G.Y. (36) ve S.B. (43), 'İş yerinden ve kurumdan hırsızlık' ile 'Mala zarar verme' suçlamasıyla gözaltına alındı. Soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
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