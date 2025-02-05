Otel kurşunlayan haraç çetesi çöktü!

Yayınlanma: 05.02.2025 - 11:44

Güncelleme: 05.02.2025 - 11:44

İstanbul'un Esenyurt ilçesi Zafer Mahallesi’nde, kimliği belirsiz kişiler bir otel sahibini telefonla arayarak yüklü miktarda haraç talep etti. İşletme sahibinin bu talebi reddetmesi üzerine, şüpheliler bir ay içinde üç kez oteli kurşunladı.

Yapılan incelemelerde; ilk saldırıda bir kişinin otel lobisine doğru ateş açarak kaçtığı, ikinci saldırıda ise otel önünde polis bulunmasına rağmen motosikletli şüpheliler ateş açıp uzaklaştığı belirlendi.

Polis, 61 güvenlik kamerasından 572 saatlik görüntü izleyerek ilk saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin Aziz Lafı olduğunu tespit etti. Şüpheli, Mersin’de düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Lafı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soruşturmayı sürdüren ekipler, 72 ayrı kamera kaydından 610 saatlik görüntü izleyerek ikinci saldırgan Bürus A.'yı tespit etti. Bürus A., Beylikdüzü’nde yakalanarak gözaltına alındı.

Polis ekipleri, üçüncü şüphelinin yakalanması için çalışmalarına devam ediyor.