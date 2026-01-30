Otel odasında bıçaklı gasp!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
30.01.2026 12:16:00
DHA
Kocaeli'nde para karşılığı cinsel ilişki için anlaştığı Y.Ş.’yi otel odasında bıçakla tehdit edip 20 bin TL’sini gasbettiği iddia edilen N.K. adlı kadın tutuklandı.

İstanbul'un Tuzla ilçesinde oturan Y.Ş., 20 Ocak’ta gezmek için Kocaeli’nin Darıca ilçesine geldi. Akşam saatlerinde bir otele yerleşen Y.Ş., internet üzerinden bir kadın ile para karşılığı cinsel ilişki için anlaştı.

Y.Ş., otele gelen kadının bıçak zoruyla 20 bin TL’sini gasbedip kaçtığını iddia ederek polise başvurdu. Polis, otelin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek kadının yabancı uyruklu N.K. olduğunu belirledi.

N.K. dün, Darıca’da polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan ve suçlamaları reddeden kadın, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

