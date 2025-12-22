Başakşehir'de para çekerken gasp girişimi: Ateş açıp kaçtılar

Olay, saat 14.30 sıralarında İkitelli OSB Mahallesi Atatürk Bulvarı’nda bulunan bir banka şubesinin önünde meydana geldi. İddiaya göre; bankadan yüklü miktarda para çeken bir kişinin önünü kesen 2 şüpheli, silah göstererek çantasını gasbetmek istedi. Şüphelilerden biri, direnen çanta sahibini korkutmak amacıyla havaya ateş açtı.

Bunun üzerine yanındaki silahı çıkaran çanta sahibi de havaya 2 el ateş ederek karşılık verdi. Yaşananlar sonrası şüpheliler kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, güvenlik kameralarına yansıyan şüphelileri tespit etmek için çalışma başlattı. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

‘SOYGUNCULAR ATE Ş A ÇMI Ş’

Bankaya para çekmeye gelen bir kişi, “Bankaya para çekmeye gelmiştik. Polis olay yeri inceleme ekiplerinin geldiğini gördük. Parayı çeken kişi aracına bindiği sırada soyguncular ateş açmış" dedi.