Otel odasında hayatını kaybeden Sedanur Şen'in son görüntüleri ortaya çıktı
Maltepe'de otel odasında hayatını kaybeden 24 yaşındaki Sedanur Şen'in otel koridorunda görüntüleri ortaya çıktı.
Maltepe'de geçen perşembe 30 Ağustos Caddesi'ndeki otelin 15'inci katında 24 yaşındaki Sedanur Şen hayatını kaybetti.
Sedanur Şen'in ölmeden önce kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı. Sedanur erkek arkadaşıyla koridorda bir süre dolaştıktan sonra odaya giriyor.
CANSIZ BEDENİ ODADAN ÇIKARTILDI
Otelin güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde Sedanur ile Serdar Yazıcı'nın koridorda bir süre dolaşmaları yer alıyor. Görüntülerin devamında ise görevliler, genç kızın ceset torbasına konulan cansız bedenini otel odasından çıkarıyor.
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