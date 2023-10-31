Otel odasındaki uyuşturucu satıcılarına operasyon
Avcılar'da bir otelde uyuşturucu sattıkları belirlenen 3 kişi polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.
Avcılar Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yapılan ihbar üzerine Gümüşpala Mahallesi'nde D-100 Karayolu yan yol üzerindeki bir otelde kalan şüphelilerin uyuşturucu sattığını belirledi.
Savcılıktan alınan izinle oteldeki 3 odada arama yapıldı. Aramada, 3 kilogram 105 gram metamfetamin, 1'er gramlık 84 parça esrar, 25 adet ecstasy hap, 12 lyrica isimli hapla 1 ruhsatsız tabanca, içinde 15 fişek bulunan şarjör, 2 hassas terazi ile 56 bin 100 lira nakit para ele geçirildi.
Operasyonda K.A., M.Z.Y. ve E.O. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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