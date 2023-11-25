Otel servisinin üzerine ağaç devrildi... 7 kişi yaralandı
Antalya'da otel personelini taşıyan servisin üzerine ağaç devrildi. Olayda yaralanan 7 çalışandan birinin durumunun ağır olduğu aktarıldı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde 5 yıldızlı bir otele personel taşıyan hareket halindeki servis otobüsünün üzerine ağaç devrilmesi sonucu 7 çalışan yaralandı.
Sabah saatlerinde gök gürültülü ve şiddetli sağanak yağışın meydana geldiği Manavgat'ta, Titreyengöl Turizm Merkezi'nde bulunan 5 yıldızlı bir otelin çalışanlarını taşıyan, Soner Sümer'in kullandığı hareket halindeki otobüsün üzerine Sorgun Ormanı kenarındaki Titreyengöl Caddesi'nde saat 07.30 sıralarında çam ağacı devrildi.
YARALILARDAN BİRİNİN DURUMU AĞIR
Servis otobüsünde bulunan 37 çalışandan 7'si çeşitli yerlerinden yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve Manavgat Belediyesi ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından çeşitli yerlerinden yaralanan 7 kişi hastanelere sevk edildi. Yaralılardan birinin durumunun ciddi olduğu belirtildi.
Olayın kısa süreli bir hortum sebebiyle meydana geldiği değerlendiriliyor.
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