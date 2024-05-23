Otele kapasite artışı istediler

Yayınlanma: 23.05.2024 - 04:00

Güncelleme: 23.05.2024 - 04:00

Antalya’da Özaltın Holding’e bağlı birçok alan var. Bunların içinde golf sahaları, oteller, villa tipi yapılar ve spor arenası yer alıyor. Şirket tarafından Serik’in Belek Mahallesi’nde işletilen tesiste 100 oda, olimpik yüzme havuzu, fitness alanı ve kapalıaçık spor alanları yer alyor. Tesiste büyüme talep eden şirket, projesiyle birlikte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na başvurdu. Projeye onay verilmesi durumunda hâlâ orman statüsünde bulunan alana ek bina yapılacak. Bu ek binayla birlikte de oda sayısı artırılacak. Şirket, bu projesi için 525 milyon TL harcayacak.

ŞİRKET KİMİN?

Özaltın Holding, iktidara yakın iş insanlarından Mehmet Cengiz’le de birlikte birçok projeye imza attı. Şirketin yönetim kurulu başkanı olan Hayrettin Özaltın’ın adı ise 17-25 Aralık operasyonunda geçiyor. Bunun yanında şirket kamudan aldığı yüksek fiyatlı ihalelerle de tanınıyor.