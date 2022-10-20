Otizmli piyanist Buğra Çankır kimdir, kaç yaşında? Buğra Çankır'ın hayatı...

20 Ekim 2022 Perşembe, 16:05

Buğra Çankır, doğada duyduğu tüm seslerin frekanslarını ayırt edebilme yeneteğiyle ''müzikal deha'' olarak anılmaya başlandı. Yetenkli piyanist, Türkiye'nin ilk otizmli doktora öğrencisi oldu.

BUĞRA ÇANKIR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

1994 yılında, Hatay/İskenderun'da dünyaya gelen Buğra Çankır'a otizm tanısı henüz 3 yaşındayken koyuldu. Bu tanının ardından Buğra ve ailesinin yaşamı tamamen değişti. Çankır, hiçbir kelimenin anlamını bilmeden, daha 3.5 yaşında konuşmadan önce okumayı öğrendi. Çankır, özel eğitim yoluyla çeşitli alanlarda büyük beceriler elde etti.

Çankır ve ailesinin mücadeleyle geçen yaşamı 2004 senesinde bir anda değişti. Yetenekli müzisyen, California Üniversitesi'nin düzenlediği ''mutlak kulak'' testinden 36 tam puan alarak, dünyada bu testi geçen 664 kişiden biri oldu ve "dünyanın en iyi müzik kulağı" seçildi. Çankır'ın bu yeteneği tüm ailesine ve sevenlerine umut ışığı oldu.

Buğra Çankır'ın doğadaki tüm seslerin frekanslarını ayırt edebilme yeteneği 2007'de Wisconsin Medical Society tarafından tescil edidi; Çankır, literatüre "müzikal deha" olarak girdi.

BUĞRA ÇANKIR'IN EĞİTİM HAYATI NASIL GEÇTİ?

Otizmli olması nedeniyle konservatuvarların ortaöğretim bölümlerine kabul edilmeyen Buğra Çankır yılmadı ve daha büyük başarılara imza attı. Hatay Bedii Sabuncu Güzel Sanatlar Lisesi'nden, ardından İskenderun Teknik Üniversitesi Mustafa Yazıcı Devlet Konservatuarı lisans bölümünden dereceyle 2016'da mezun oldu.

Dünya Engelliler Piyano Yarışması'nda finale kalmayı başaran Çankır, yurt içi ve yurt dışında birçok konser verdi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müzik Anasanat Dalı Tezli Yüksek Lisans sınavlarını başarıyla kazanarak Türkiye'de bir ilke imza attı. Yetenekli müzisyen, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi'nin doktora sınavını da başarıyla geçti.