Otluk alanda sıçrayan yangın iki katlı evi kül etti

Namık Kemal Mahallesi'nde otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek Çetin Kızılpınar'ın ikamet ettiği iki katlı müstakil eve sıçradı. Evdekiler yangınla birlikte kendilerini dışarı atarken ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık, AFAD ve Karabük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden ekipler, uzun süren çalışmalar sonucu alevleri kontrol altına aldı.

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.