AVM'nin süs havuzunda ölü bulundu!

Aydın'da Adem Karataş (41) süs havuzunda güvenlik görevlileri tarafından ölü bulundu.

DHA
Yayınlanma: 17.05.2024 - 19:01
AVM'nin süs havuzunda ölü bulundu!
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Kaza, saat 06.00 sıralarında İsabeyli Mahallesi'nde bir AVM'de meydana geldi. AVM'nin güvenlik görevlisi devriyeye çıktığı sırada süs havuzunun içerisinde, bir kişinin hareketsiz yattığını gördü.

İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde kişinin öldüğü belirlendi. Polis ekiplerince bölgede yapılan incelemede süs havuzuna yakın bir alanda motosiklet bulundu.

Ekiplerce ölen kişinin motosiklet sürücüsü Adem Karataş olduğu tespit edildi. Karataş'ın cansız bedeni otopsi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Karataş'ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kaldırıma çapıp, süs havuzuna düştüğü ihtimali üzerinde duruluyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


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