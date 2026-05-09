Cumhuriyet Gazetesi Logo
Oto galeride yangın: Bitişikteki restorana sıçradı, araçlar kullanılamaz hale geldi

Oto galeride yangın: Bitişikteki restorana sıçradı, araçlar kullanılamaz hale geldi

9.05.2026 08:26:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Oto galeride yangın: Bitişikteki restorana sıçradı, araçlar kullanılamaz hale geldi

Kadıköy’de oto galerinin önünde park halindeki bir otomobilde çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek diğer araçlara ve bitişikteki restorana sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında 4 araç kullanılamaz hale geldi.

Sahrayıcedit Mahallesi Mescitli Sokak'taki oto galerinin önünde park halinde bulunan otomobilde saat 04.15 sıralarında yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, park halindeki diğer araçlara ve galerinin bitişiğindeki restorana sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, sağlık ve zabıta ekibi sevk edildi.

Polis, sokağa şerit çekerek güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri alevlere farklı noktalardan müdahale etti.

Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 4 araç kullanılamaz hale gelirken, restoranda ise hasar oluştu. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

İlgili Konular: #İstanbul #kadıköy #Yangın #oto galeri

İlgili Haberler

İstanbul'da korkutan fabrika yangını: Çok sayıda ekip sevk edildi
İstanbul'da korkutan fabrika yangını: Çok sayıda ekip sevk edildi Arnavutköy'de ahşap kalıp üretim tesisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Ekipler tarafından yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
Sakarya'da fabrikada patlama sonrası yangın: 1'i ağır, 8 yaralı
Sakarya'da fabrikada patlama sonrası yangın: 1'i ağır, 8 yaralı Sakarya'nın Hendek ilçesindeki bir fabrikada patlama sonrası çıkan yangında 1'i ağır, 8 kişi yaralandı.
Kağıthane'de metruk binada korkutan yangın
Kağıthane'de metruk binada korkutan yangın Kağıthane'de metruk binada çıkan yangın bitişiğinde bulunan 5 katlı binaya sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken dumandan etkilenen 1 kadın hastaneye kaldırıldı.