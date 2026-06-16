Oto galeriye 'dolandırıcılık' soruşturması: 141 milyon liralık vurgun iddiası

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Kadıköy'de faaliyet gösteren oto galeriye yönelik yürütülen 'dolandırıcılık' soruşturması tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, oto galeri sahibi Şahin Çolak ile babası Şerafettin Çolak, kardeşi Ümit Çolak ve galeride çalışan Şerif Yalçın Hünüloğlu'nun, lüks araç alım ve satımı üzerinden çok sayıda kişiyi dolandırdığı iddia edildi.

Soruşturma kapsamında oto galeri sahibi Şahin Çolak'ın yurtdışında olduğu öğrenilirken, baba Şerafettin Çolak'ın oto galeride emir ve talimat vererek işleyişe müdahil olup dolandırıcılığa iştirak ettiği, kardeş Ümit Çolak'ın da işleyişe müdahil olduğu ve her 2 kişinin de 'Malvarlığı değerlerini aklama' suçunu işlediği yer aldı. Oto galeri çalışanı Şerif Yalçın Hünüloğlu ise 'Dolandırıcılık' suçundan 6 Ocak'ta tutuklandı.

'KENDİ PORTFÖYÜNDEN MÜŞTERİ TEMİN ETTİ'

İddianamede, Bağdat Caddesi'nde bulunan ve kamuoyunda bilinen bir oto galerinin sahibi olan Şahin Çolak'ın, mağdurlarla güven ilişkisi kurarak yüksek bedelli araç satışı gerçekleştirdiği, ancak araçları teslim etmediği ya da takas edilen araçlarla ilgili ortaya çıkan mali farkı hak sahiplerine ödemediği belirtildi. Şüphelilerden Şerif Yalçın Hünüloğlu'nun daha önceden bir oto galeri sahibi olduğu daha sonra Şahin Çolak'ın yanında işe başladığı, kendisine ait portföyü kullanarak Çolak'a müşteri temin ettiği, bunun karşılığında komisyon aldığı ve dolandırıcılık suçuna iştirak ettiği belirtildi. İddianamede şüpheliler Şeraffettin Çolak, Şahin Çolak, Ümit Çolak'ın 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan mağdur ve müşteki sayısı kadar cezalandırılması, Şerif Yalçın Hünüloğlu'nun ise mağdur Adil Can B.'ye karşı işlenen 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan bir kez cezalandırılması istendi.

'ÜZERLERİNDE BANKA HACİZİ VAR" DİYEREK ARAÇLARI TESLİM ETMEDİ'

İddianamede, mağdurlardan Mehmet Maruf Y.'nin Şahin Çolak'a 2 adet Rolls Royce marka araç satın almak için toplam 66 milyon lira ödediği, ancak araçların teslim edilmediği öne sürüldü. Diğer mağdurların da Bentley, Mercedes-Benz, Porsche, Audi ve Land Rover marka araçların satış ve alım işlemleri nedeniyle milyonlarca lira zarara uğradıkları kaydedildi. Çolak'ın Cevher T. ile Porche, Bentley ve Mercedes-Benz marka 3 araç için 46 milyon 455 bin 440 liraya anlaştığı mağdurun parayı Çolak'ın hesabına gönderdiği, Çolak'ın 'Araçların üzerinde banka hacizi var' diyerek araçları teslim etmediği ve parayı Cevher T.'ye iade etmediği kaydedildi.

'OTO GALERİYİ KAPATIP YURTDIŞINA KAÇTI'

İddianamede, mağdur Okan D.'nin Şahin Çolak'a aralarındaki sözlü anlaşma gereği satması için Land Rover marka aracını bıraktığı, Çolak'ın aracı üçüncü kişilere verdiği, Okan D.'nin aracını geri istediğinde ise, alıcıların otomobili Çolak'tan parasını ödeyerek satın aldıklarını öğrendiği, böylece dolandırıcılık suçunun mağdurlarından bir olduğu yer aldı. İddianamede müşteki olarak adı geçen Yusuf A.'nın ise Mercedes-Benz marka aracını 4 milyon 500 bin lira karşılığında noter aracılığıyla Çolak'a sattığı, ancak satış bedelini alamadığı ardından da galerisini kapatıp yurtdışına kaçtığı yer aldı. Soruşturma kapsamında alınan müşteki beyanları, tanık anlatımları ve MASAK raporlarının incelendiği belirtilen iddianamede, şüphelilerin çeşitli şirketler üzerinden para transferleri gerçekleştirdiği, suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin şirket ve şahsi hesaplar arasında dolaştırılarak kaynağının gizlenmeye çalışıldığı da ifade edildi.

SORUMLU ŞİRKETLERE TEDBİR TALEBİ

İddianamede, Şahin Çolak, Şerafettin Çolak ve Ümit Çolak'ın 'Tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında nitelikli dolandırıcılık' ve 'Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlarından cezalandırılmaları talep edildi. Şerif Yalçın Hünüloğlu'nun ise 'Nitelikli dolandırıcılık' suçuna iştirak ettiği gerekçesiyle cezalandırılması istendi. Başsavcılık suçtan elde edildiği değerlendirilen toplam 141 milyon 255 bin 440 liranın müsaderesini, ayrıca dosyada mali sorumlu olarak yer alan şirketlere kayyum atanmasına ilişkin gerekli tedbirlerin uygulanmasını talep etti. Tutuklu bulunan Şerif Yalçın Hünüloğlu'nun tutuklu, baba Şerafettin Çolak ve kardeş Ümit Çolak'ın tutuksuz yargılanacağı davanın ilk duruşması 24 Haziran'da İstanbul Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

87 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Şüphelilerden Şahin Çolak, Şerafettin Çolak ile Ümit Çolak hakkında 'Nitelikli dolandırıcılık' ve 'Mal varlığını aklama suçundan' 27'şer yıldan 87'şer yıla kadar hapis cezası istenirken, şüpheli Şerif Yalçın Hünüloğlu için ise 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan 24 yıldan 80 yıla kadar hapis cezası talep edildi. (DHA)