Oto galeriye silahlı saldırıda 4 tutuklama
Antalya'da oto galeriye silahlı saldırı düzenleyen motosikletteki 2 kişi ile onlarla birlikte hareket ettikleri belirlenen 2 şüpheli, yakalanıp tutuklandı.
Muratpaşa ilçesi Güvenlik Mahallesi Turgut Reis Caddesi’nde, 28 Ağustos günü saat 09.00 sıralarında plakasız motosikletteki 2 kişi, seyir halindeyken oto galeriye tabancayla 4-5 el ateş etti.
Kurşunlar iş yerinin camlarına ve araçlara isabet etti. Saldırıda, yaralanan olmadı. Başlarında kask bulunan 2 saldırgan, iş yerini kurşunladıktan sonra hızla bölgeden uzaklaştı.
Muratpaşa ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saldırının, motosikletteki 2 kişinin de dahil olduğu bir sokak çetesi tarafından gerçekleştirildiğini belirledi. Polis, saldırıyı gerçekleştiren 2 kişi ile onlarla birlikte hareket eden 2 şüpheliyi yakaladı.
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda; çok sayıda fişek, kamuflaj için kullanılan kasklar, eldivenler ve şapka ile olayda kullanılan motosiklet ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, tutuklandı.
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