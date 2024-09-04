Oto galeriye silahlı saldırıda 4 tutuklama

Antalya'da oto galeriye silahlı saldırı düzenleyen motosikletteki 2 kişi ile onlarla birlikte hareket ettikleri belirlenen 2 şüpheli, yakalanıp tutuklandı.

DHA
Yayınlanma: 04.09.2024 - 17:45
Oto galeriye silahlı saldırıda 4 tutuklama
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Muratpaşa ilçesi Güvenlik Mahallesi Turgut Reis Caddesi’nde, 28 Ağustos günü saat 09.00 sıralarında plakasız motosikletteki 2 kişi, seyir halindeyken oto galeriye tabancayla 4-5 el ateş etti.

Kurşunlar iş yerinin camlarına ve araçlara isabet etti. Saldırıda, yaralanan olmadı. Başlarında kask bulunan 2 saldırgan, iş yerini kurşunladıktan sonra hızla bölgeden uzaklaştı.

Muratpaşa ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saldırının, motosikletteki 2 kişinin de dahil olduğu bir sokak çetesi tarafından gerçekleştirildiğini belirledi. Polis, saldırıyı gerçekleştiren 2 kişi ile onlarla birlikte hareket eden 2 şüpheliyi yakaladı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda; çok sayıda fişek, kamuflaj için kullanılan kasklar, eldivenler ve şapka ile olayda kullanılan motosiklet ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, tutuklandı. 


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