Otobüs biletlerinde yeni dönem: 12 saat kalana kadar tam iade imkanı

16.05.2026 18:15:00
Güncellenme:
Şehirler arası otobüslerde, hareket saatine 12 saat kalana kadar tam ücret iadesi yapılması zorunlu hale getirildi. Ayrıca, sefer başlayana kadar açık bilet düzenlemesi de zorunlu olacak.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, yolcu haklarını korumak ve taşımacılık sektörünü daha düzenli hale getirmek amacıyla Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde kapsamlı değişiklikler yaptı.

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni kuralların en dikkat çekici maddesi otobüs biletleri oldu.

BİLET İŞLEMLERİNDE YENİ DÖNEM

İşte yeni düzenlemenin getirdiği temel yenilikler:

Bilet iadesi ve açık bilet kolaylığı: Şehirler arası otobüs yolculuklarında, hareket saatine 12 saat kalana kadar biletler kesintisiz olarak tamamen iade edilebilecek. Ayrıca yolcular, sefer başlayana kadar biletlerini "açık bilet"e dönüştürme hakkına sahip olacak.

Kaçak taşımacılığa ağır ceza: Kayıt dışı ve kuralsız taşımacılığı bitirmek için "kademeli ceza sistemi" getirildi. Kuralları ilk kez ihlal edenlere yaklaşık 21 bin TL ceza kesilecek. Bu ihlaller devam ederse ceza 213 bin TL’ye kadar çıkacak ve beşinci ihlalde firmanın yetki belgesi tamamen iptal edilecek.

Dijitalleşme adımı: Sektördeki tüm yetki belgesi sahiplerine, 1 Ocak 2027 itibarıyla Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi'ni (UETS) kullanma zorunluluğu getirildi.

Kurye ve kargo sektörüne düzenleme: Kargo firmaları, kurye taşımacılığı yaptıklarında artık doğrudan kurye kurallarına tabi olacaklar. SRC kurye belgelerinin alınması için 2027 yılına kadar süre tanındı.

Diğer ayrıntılar:

  • Muayenesi olmayan taşıtların yurt dışına çıkışına trafik güvenliği nedeniyle izin verilmeyecek.
  • Engelli ve diyaliz hastalarını taşıyan araç sahipleri bazı mesleki yeterlilik şartlarından muaf tutulacak.
  • Kendi tarım arazisinde çalışacak mevsimlik tarım işçilerini taşıyanlar için kolaylıklar sağlandı.

Özetle; bu yeni yönetmelik sayesinde yolcuların bilet iptali konusunda yaşadığı mağduriyetler giderilirken, kaçak taşımacılığın önüne geçilecek caydırıcı cezalar ve dijitalleşmeyi zorunlu kılan bir sistem devreye girmiş oldu.

İlgili Konular: #Resmi Gazete #bilet #otobüs

Konya'da feci kaza... Yolcu otobüsü TIR'a çarptı: Ölü ve yaralılar var Selçuklu ilçesinde TIR'a arkadan çarpan otobüsün şoförü Bereket Bolat hayatını kaybetti, 8 yolcu yaralandı. Tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kazaya ilişkin incelemenin devam ettiği aktarıldı.
Şoförü uyuyan yolcu otobüsünde can pazarı: Muavin kapıdan aşağı uçtu Bursa'da seyir halinde iddiaya göre uyuyan otobüs şoförü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bariyerlere çarparak tekerleğini patlatan otobüste muavin kopan kapıdan düşerek yaralandı.
Kurban Bayramı öncesi otobüs biletlerine dev zam: Fiyatlarda yeni artış yolda Kurban Bayramı tatilinin 9 güne uzatılmasıyla artan talep ve yükselen akaryakıt maliyetleri, otobüs biletlerine ortalama yüzde 20 zam olarak yansıdı. Doğu illerine yapılan seferlerin bilet fiyatlarının 2 bin 700 liraya dayandığı yeni fiyat tarifelerinin 15 Mayıs itibarıyla tüm güzergâhlarda devreye girmesi bekleniyor.