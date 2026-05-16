Otobüs biletlerinde yeni dönem: 12 saat kalana kadar tam iade imkanı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, yolcu haklarını korumak ve taşımacılık sektörünü daha düzenli hale getirmek amacıyla Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde kapsamlı değişiklikler yaptı.

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni kuralların en dikkat çekici maddesi otobüs biletleri oldu.

BİLET İŞLEMLERİNDE YENİ DÖNEM

İşte yeni düzenlemenin getirdiği temel yenilikler:

Bilet iadesi ve açık bilet kolaylığı: Şehirler arası otobüs yolculuklarında, hareket saatine 12 saat kalana kadar biletler kesintisiz olarak tamamen iade edilebilecek. Ayrıca yolcular, sefer başlayana kadar biletlerini "açık bilet"e dönüştürme hakkına sahip olacak.

Kaçak taşımacılığa ağır ceza: Kayıt dışı ve kuralsız taşımacılığı bitirmek için "kademeli ceza sistemi" getirildi. Kuralları ilk kez ihlal edenlere yaklaşık 21 bin TL ceza kesilecek. Bu ihlaller devam ederse ceza 213 bin TL’ye kadar çıkacak ve beşinci ihlalde firmanın yetki belgesi tamamen iptal edilecek.

Dijitalleşme adımı: Sektördeki tüm yetki belgesi sahiplerine, 1 Ocak 2027 itibarıyla Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi'ni (UETS) kullanma zorunluluğu getirildi.

Kurye ve kargo sektörüne düzenleme: Kargo firmaları, kurye taşımacılığı yaptıklarında artık doğrudan kurye kurallarına tabi olacaklar. SRC kurye belgelerinin alınması için 2027 yılına kadar süre tanındı.

Diğer ayrıntılar:

Muayenesi olmayan taşıtların yurt dışına çıkışına trafik güvenliği nedeniyle izin verilmeyecek.

Engelli ve diyaliz hastalarını taşıyan araç sahipleri bazı mesleki yeterlilik şartlarından muaf tutulacak.

Kendi tarım arazisinde çalışacak mevsimlik tarım işçilerini taşıyanlar için kolaylıklar sağlandı.

Özetle; bu yeni yönetmelik sayesinde yolcuların bilet iptali konusunda yaşadığı mağduriyetler giderilirken, kaçak taşımacılığın önüne geçilecek caydırıcı cezalar ve dijitalleşmeyi zorunlu kılan bir sistem devreye girmiş oldu.