Kurban Bayramı öncesi otobüs biletlerine dev zam: Fiyatlarda yeni artış yolda

Kurban Bayramı öncesi otobüs bileti fiyatları yeniden gündeme geldi. Tatilin dokuz güne uzatılmasıyla birlikte artan talep, şehirlerarası ulaşımda yeni fiyat tarifelerinin devreye alınmasına neden oldu.

BAYRAM YOĞUNLUĞU OTOGARLARA YANSIDI

Kurban Bayramı öncesinde seyahat planı yapan yurttaşlar, şehirlerarası otobüs bileti fiyatlarındaki değişimleri yakından izliyor. Tatilin dokuz güne çıkarılmasıyla otogarlarda hareketlilik artarken, yolcu talebindeki yükseliş bazı firmaları yeni fiyat tarifeleri uygulamaya yöneltti.

Sektör temsilcileri, bayram dönemine yaklaşıldıkça seferlere olan ilginin belirgin biçimde arttığını belirtiyor.

Otobüs firması çalışanları artan ilgiyi, "Bu bayramda tatil uzun olduğu için biraz yoğun talep" sözleriyle değerlendirdi.

Yüksek maliyetlere dikkat çeken bir yetkili ise, "Akaryakıt fiyatlarına gelen zamlardan sonra pek fiyat yansıtamadık" açıklamasında bulundu.

OTOBÜS FİRMALARI YENİ TARİFEYE GEÇİYOR

Artan akaryakıt ve otoyol ücretleri nedeniyle otobüs bileti fiyatlarında ortalama yüzde 20 artış uygulanıyor.

Türkiye Otobüsçüler Federasyonu yetkilileri, yeni fiyat tarifelerinin kademeli olarak devreye alındığını belirtirken, özellikle bayram haftasında ücretlerde ciddi değişiklikler yaşanabileceğini ifade etti.

Bir çalışan fiyat değişimini, "Zamlı fiyatlar geliyor. Düzce şu an 650, bayram haftası 750 civarı oluyor" sözleriyle anlattı.

Akaryakıt maliyetlerine değinen başka bir görevli ise, "Petrolün fiyatı malum belli. Yalnız şu anki rayiçler kurtarmıyor" diyerek maliyet baskısına işaret etti.

DOĞU SEFERLERİNDE FİYAT ARTIŞI DİKKAT ÇEKTİ

Bazı firmalar zamlı tarifeleri uygulamaya başladı. Özellikle uzun mesafeli seferlerde fiyat artışları dikkat çekiyor. Ankara’dan Gaziantep’e otobüs bileti almak isteyen yolcular, yeni tarife kapsamında 1600 TL ödüyor.

Bir şirket yetkilisi, "Yansıttık yani 5-6 gün oldu" ifadeleriyle zam uygulamasının başladığını duyurdu.

Doğu illerine düzenlenen seferlerde ise fiyat artışları daha belirgin hale geldi. Van seferlerinde kısa süre önce 1700-1800 TL seviyesinde olan bilet ücretleri, 2.700 TL’ye kadar yükseldi.

Yetkililer, zamlı fiyatların tüm güzergahlarda 15 Mayıs itibarıyla geçerli olacağını bildirdi.