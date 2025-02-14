Otobüs kara saplandı, 42 öğrenci minibüslerle tahliye edildi

Erzurum'un Karayazı ilçesinde çoğu üniversite öğrencisi 42 kişinin bulunduğu otobüs kara saplandı. Öğrenciler minibüslerle tahliye edildi.

Otobüs kara saplandı, 42 öğrenci minibüslerle tahliye edildi
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DHA
Yayınlanma: 14.02.2025 - 17:59

Hakkari’de düzenlenen gençlik kampına katılmak üzere Sivas’tan yola çıkan otobüs, Erzurum’un Karayazı ilçesi kırsalındaki Çakmaközü Mahallesi'nde yoğun kar yağışı nedeniyle yolda kaldı.

İhbar üzerine Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri ve jandarma olay yerine sevk edildi.

Otobüste mahsur kalan 42 öğrenci, bölgeye yönlendirilen 3 minibüsle Ağrı’nın Tutak ilçesine götürüldü.

Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından otobüs, bulunduğu yerden çıkarıldı. Ardından öğrenciler, Tutak ilçesinden otobüsle Hakkari'ye doğru yeniden yola çıktı.


Etiketler: #Erzurum #hakkari #kar yağışı

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