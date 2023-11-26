Otobüs kara saplandı... Yolcular mahsur kaldı

Yayınlanma: 26.11.2023 - 22:20

Güncelleme: 26.11.2023 - 22:20

Şavşat-Ardahan arasında bulunan 2 bin 540 rakımlı Sahara Geçidi'nde olumsuz hava koşulları ve kar nedeniyle bir yolcu otobüsü kara saplandı.

Şoför ve otobüs personelinin uğraşı sonuç vermeyince yardım talebinde bulundular. Olay yerine gelen karayolları ekipler iş makineleri ile otobüsü kurtarmak için çalışma başlattı.

Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren kurtarma çalışması sonrası otobüs bulunduğu yerden çıkarıldı.

Gerekli önlemler alındıktan sonra otobüs yeniden yola çıktı.