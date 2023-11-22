Belediye otobüsünde 'Sen şoföre karışamazsın' kavgası
Ankara'da seyir halindeki belediye otobüsünde şoförden daha yavaş gitmesini isteyen kadın yolcuya, başka bir kadın yolcunun "Sen şoföre karışamazsın" diye tepki göstermesi üzerine çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede otobüsteki bir yolcunun telefon kamerasına yansıdı.
Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı EGO Genel Müdürlüğü'ne ait 355 hat numaralı Mamak Zerdalitepe-Ulus otobüsünde, akşam saatlerinde bir kadın yolcunun şoföre seslenerek, "Biraz yavaş gidin" dedi. Kadının uyarısı üzerine başka bir kadın yolcu "Sen şoföre karışamazsın" diye karşılık verdi.
YOLCULAR GÜÇLÜKLE AYIRDI
Bunun üzerine iki kadın yolcu arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Seyir halindeki otobüste birbirlerine saldıran kadınları, otobüsteki diğer yolcular güçlükle ayırdı.
O anlar otobüsteki bir yolcunun telefon kamerasına yansıdı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Bahçeli'den, Erdoğan'ın 50+1 çıkışına yanıt
- Yılda iki zam dönemi bitti
- Terkoğlu'ndan Bahçeli'ye ilk yanıt
- Kar yağışı için tarih verildi!
- Dilan Polat'ın 'bağışı' yeniden gündem oldu
- ‘Vahdettin’ soruşturmasına ilişkin ilk açıklama!
- Özgür Özel'den '50+1' açıklaması!
- Sosyal medyadan tepki yağdı!
- EURO 2024'e lider gidiyoruz!
- Meclis’te küfür eylemi!