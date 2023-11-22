Belediye otobüsünde 'Sen şoföre karışamazsın' kavgası

Ankara'da seyir halindeki belediye otobüsünde şoförden daha yavaş gitmesini isteyen kadın yolcuya, başka bir kadın yolcunun "Sen şoföre karışamazsın" diye tepki göstermesi üzerine çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede otobüsteki bir yolcunun telefon kamerasına yansıdı.

DHA
Yayınlanma: 22.11.2023 - 09:05
Belediye otobüsünde 'Sen şoföre karışamazsın' kavgası
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Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı EGO Genel Müdürlüğü'ne ait 355 hat numaralı Mamak Zerdalitepe-Ulus otobüsünde, akşam saatlerinde bir kadın yolcunun şoföre seslenerek, "Biraz yavaş gidin" dedi. Kadının uyarısı üzerine başka bir kadın yolcu "Sen şoföre karışamazsın" diye karşılık verdi.

YOLCULAR GÜÇLÜKLE AYIRDI

Bunun üzerine iki kadın yolcu arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Seyir halindeki otobüste birbirlerine saldıran kadınları, otobüsteki diğer yolcular güçlükle ayırdı.

O anlar otobüsteki bir yolcunun telefon kamerasına yansıdı.


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