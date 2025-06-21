Otobüs şoförü, 'Benim yüzümden geç kaldılar' diyerek 5 adayı sınav binasına aldırdı

Yıldırım ilçesindeki Yıldırım Beyazıt Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde TYT'ye girecek olan 5 öğrenci, belediye otobüsüne bindi. Belediye otobüsü şoförü Ömer Şenen (45), yoğun trafik nedeniyle geç kalan adayları okul binasının önüne kadar getirdi.

1 dakika geç kalan adaylar binaya alınmazken, otobüsten inip kapıya giden Şenen, "Benim yüzümden geç kaldılar. Trafik çok yoğundu" diyerek öğrencilerin içeri alınmasını rica etti.

Sınav merkezi görevlilerinin kapıyı açmasıyla 5 öğrenci de koşarak içeri girdi. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, okul kapısında çocuklarını bekleyen veliler, otobüs şoförüne alkışlarla teşekkür etti.