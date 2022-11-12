Otobüs şoförü ile yolcu arasında 'durakta durmadın' kavgası

12 Kasım 2022 Cumartesi, 16:17

Zübeyde Hanım Caddesi’nde; Abdullahpaşa seferini yapan belediye otobüsündeki yolcu, "Neden durakta değil de 5 metre sonra durdun?" diye bağırıp, şoföre saldırmak istedi.

Şoför, cevap vermezken yolcu da diğer yolcular tarafından otobüsten indirildi. Otobüs hareket edecekken yolcu, şoföre küfredip, hakaretler savurdu.

YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU

Bunun üzerine sinirlenen şoför otobüsü de aracı durdurup aşağı indi. Otobüs şoförü ile yolcu, yumruklu kavga etti.

Olay, diğer yolcuların araya girmesiyle sona ererken, bölgeye gelen polis ekipleri, tarafları Emniyet'e götürdü. Kavga anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.