İhalede ortaya çıkan acı tablo: Saray'ın şoförüne günde 12.9 lira yemek ücreti

08 Ekim 2022 Cumartesi, 02:00

Sayıştay raporlarına göre günlük harcaması 10 milyon TL’ye dayanan Saray’ın taşeron şoförlere yemek ücreti olarak 12.90 TL ödeme yaptığı ortaya çıktı.

20 Eylül’de Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından açılan “hizmet aracı kiralama” ihalesi 6 Ekim’de sonuçlandı. Toplam 24 adet araç kiralanması ve 25 şoför alınması için çıkılan ihalenin kamuya toplam maliyeti ise 28 milyon 130 bin 478 TL oldu. Araçlar 1 Ekim 2022’den 6 Eylül 2025’e kadar kullanılacak.

Cumhurbaşkanlığı’nın 25 araç ve 24 şoför alımı ihalesinde yüklenici şirketin şoförlere yapacağı ödeme şartnamede yer aldı. Çalışanlara brüt asgari ücretin yüzde 39 üstü ödeme yapılacak. Temmuz ayında artırılan asgari ücretin brütü yıl sonuna kadar 6.471 TL olarak uygulanıyor. Böylece çalışanlar 8.994.69 TL aylık alacak. İhale şartnamesinde yüklenici şirketin çalışanlara vereceği yol ve yemek ücreti de belirtildi. Şoförler günlük 12.90 TL brüt yemek ve aynı oranda yol ücreti alacak. Bu ücretler 26 gün üzerinden hesaplanacak. Her şoföre aylık yol ve yemek dahil 670.80 TL ek ödeme yapılacak.

(Şartnamede yüklenici şirketin şoförlere yapacağı ödemeler yer aldı.)

TANIDIK ŞİRKET

Kaya Turizm şirketi 15 adet araç için ihalede 16 milyon 488 bin 527 TL teklif verdi.

15 araç için verilen bu teklifin kamuya maliyeti Kamu İhale Kurumu’nca 21 milyon 431 bin 946 TL olarak hesaplandı. İhaleyi alan şirket daha önce de Diyanet’in personel taşıma işini yapıyordu.

"TASARRUF NEREDE KALDI?"

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır Saray’ın son ihalesine tepki gösterdi.

Başarır şunları söyledi:

“Sadece araç da kiralamıyor, 25 tane de sürücü kiralıyor. Daha çok yakın bir zamanda, Sayıştay raporlarında Saray’ın bütçesini konuştuk, milyarlarca parayı konuştuk. Zaten binlerce aracı var beyefendi ve kadrosunun. 13 tane uçağı var, iki tane Saray’ı var, bir tane yüzen Saray’ı var. Bu kiralanacak 24 aracın beş tanesi lüks. Yani devlete maliyeti milyonlarca lira olacak. Hani tasarruf nerede? Bu tasarrufu ülkede, 3 bin 500 TL maaş alan amcalar, teyzeler yapacak, değil mi? Açlık sınırı altında yaşayan milyonlarca aile yapacak, değil mi? Yazıklar olsun!”