Otobüs terminaline uyuşturucu operasyonu... 12 şüpheli gözaltına alındı!
İlkadım'ın bağlı Kıran ve Adalet mahallelerindeki 2 ev ile otobüs terminaline düzenlenen 3 farklı uyuşturucu operasyonunda, 12 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yaptıkları çalışmalar sonucunda, İlkadım ilçesine bağlı Kıran ve Adalet mahallelerindeki 2 ev ile otobüs terminaline dün operasyon düzenledi.
3 farklı operasyonda yapılan aramalarda; 7 bin 140 sentetik hap, 86,74 gram metamfetamin, 22,05 esrar, 13 ecsatsy hap, 2 esrarlı sigara, 1,09 gram sentetik kannabinoid, 12 uyuşturucu madde kullanımına yarar aparat, 2 ruhsatsız tabanca, 12 tabanca mermisi ve 2 ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi.
Olayla ilgili 12 şüphelinin gözaltına alındığı aktarıldı.
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