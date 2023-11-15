Otobüs terminaline uyuşturucu operasyonu... 12 şüpheli gözaltına alındı!

Yayınlanma: 15.11.2023 - 14:58

Güncelleme: 15.11.2023 - 15:20

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yaptıkları çalışmalar sonucunda, İlkadım ilçesine bağlı Kıran ve Adalet mahallelerindeki 2 ev ile otobüs terminaline dün operasyon düzenledi.

3 farklı operasyonda yapılan aramalarda; 7 bin 140 sentetik hap, 86,74 gram metamfetamin, 22,05 esrar, 13 ecsatsy hap, 2 esrarlı sigara, 1,09 gram sentetik kannabinoid, 12 uyuşturucu madde kullanımına yarar aparat, 2 ruhsatsız tabanca, 12 tabanca mermisi ve 2 ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi.

Olayla ilgili 12 şüphelinin gözaltına alındığı aktarıldı.