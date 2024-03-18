Otobüs terminalleri tenhalaşıyor: Online satış yazıhanelerin yarısının kapanmasına neden oldu

Yayınlanma: 18.03.2024 - 12:08

Güncelleme: 18.03.2024 - 12:08

Eskişehir Şehirler Arası Otobüs Terminali binasında bulunan ve bilet satışı yapan 50 yazıhaneden 25 tanesi kapandı. Son zamanlarda elden bilet satışının oldukça düştüğü terminalde, firmalar bir yazıhanede 5 firmaya kadar birleşerek hizmet verebiliyor. Bu durum esnafı üzerken, durumun nedeni olarak ise iki sebep ön plana çıkıyor.

Biri pandemi sonrası her alanda olduğu gibi bilet satışında da insanların online işlemlere yoğunluk vermeleri. Günümüzde firma yetkililerinin aktardığı bilgilere göre bilet satışlarının yüzde 65’i internetten yapılıyor.

Diğer neden ise gelişen ve yaygınlaşan Yüksek Hızlı Tren kullanımı. Son olarak Sivas’a yapılan Yüksek Hızlı Tren hattı, otobüs firmalarının işini büyük ölçüde düşürüyor.

“BİLET SATIŞLARIMIZIN YÜZDE 65’İ İNTERNET ORTAMINDAN”

Bir otobüs firmasında 15 yıldır yönetici olan Gökhan Güldaş, internetten yapılan satışların işlerine olan etkisine değindi. Bilet satışlarının yüzde 65’nin online odluğunu belirten Gültaş, “Pandemi sürecinde vatandaşlarımızın internetten daha çok yoğunlukla bilet almalarından dolayı bu gibi bazı yazıhaneler kapatmak mecburiyetinde kaldı. Onlar da şöyle bir kendilerini çare buldular, ekonomik krizden biraz daha az etkilenmek adına işte 2 yazıhane bir yazıhane olarak birleşerek işte bir yazıhane 3-4 firma, 5 firma birlikte bilet satarak kendilerine bir ekonomik krizden biraz daha olsun kendilerine göre o şekilde bir plan, program çizdiler.

Şu anda bilet satışlarımızın yüzde 60’ı yüzde 65’i internet ortamından yapılıyor. Yani buraya gelen işte son dakika dediğimiz işte gelip de otogarda, ‘ilk araba hangisiyse işte ona çıkart bineriz. Bursa ilk araba kaçtaysa, Ankara'ya ilk araba kaçtıysa ona bineriz’ gibi gelen yolcularımızın tercihi. Onun haricinde bir biletlerimizi hemen hemen yüzde 65’i 70’i internet bileti. Şöyle baktığınız zaman da ister istemez personel kaybına sebebiyet veriyor" dedi.

“ANKARA’YA ÇALIŞAN ESKİŞEHİR FIRMASI YOK”

25 yıldır yazıhane işletmeciliği yapan Hayati Namal ise gelişen Yüksek Hızlı Tren hatlarının kullanımın yaygınlaştığına, bunun ise işerini önemli ölçüde düşürdüğüne değinirken şöyle konuştu;

“Hızlı tren bizi sıkıntıya soktu, kısa mesafeler açıldı. İstanbul, Ankara şimdi de Sivas’a kadar açıldı. Daha da nereye kadar açılacağı belli değil. Bu yüzden yani hem uzun yolumuz hem kısa yolumuz bitiyor yavaş yavaş. İşlerimiz hızlıydı Ankara istikamet olsun İstanbul istikameti olsun bütün otobüslerimiz dolu gidip dolu geliyordu. Ama tabi hızlı tren bizi çok sekteye uğrattı. Çok firma kapandı, zaten yazıhaneler zaten görüyorsunuz çoğu boş.

Şu anda Eskişehir’den Ankara'ya giden firma yok. Ancak Doğu, Güneydoğu arabaları orada geçiyor, onlar alıyor. Mesela hızlı tren açılmadan önce Eskişehir’den, Ankara’ya nereden baksan günlük 30-40 tane Eskişehir firması gidip geliyordu.Şu anda Ankara’ya çalışan Eskişehir firması yok."