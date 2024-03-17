Otobüs, tanker ve motor çarpıştı: 21 ölü, 38 yaralı

Yayınlanma: 17.03.2024 - 15:25

Güncelleme: 17.03.2024 - 15:25

Afganistan'ın güneyindeki Hilmend vilayetinde meydana gelen trafik kazasında 21 kişi hayatını kaybetti.

Hilmend'in Gerişk ilçesinde yolcu otobüsü, motosiklet ve akaryakıt tankeri çarpıştı. Reuters'ın aktardığına göre Helmand vilayeti yetkilileri, en az 38 kişinin yaralandığını bildirdi.

Yaralılar Gerişk ve Leşgergah ilçelerindeki hastanelere sevk edildi.