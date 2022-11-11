Otobüse alınmayan şahıs pansiyonu yaktı

Kastamonu’da, Çanakkale’ye gitmek isteyen bir şahısın otobüs terminalinin pansiyonunda yangın çıkarttı. Polis ekipleri tarafından yakalanan şahsın alkollü olduğu için otobüse alınmadığı öne sürüldü.

İHA
11 Kasım 2022 Cuma, 10:31
Otobüse alınmayan şahıs pansiyonu yaktı
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Kastamonu Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde Kastamonu’da bulunduğu cezaevinden tahliye olan Hüsnü G., Çanakkale’ye gitmek için Kastamonu Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne gitti.

Alkollü olduğu iddia edilen Hüsnü G., otobüslere alınmadı. Hüsnü G. daha sonra otobüs terminalinde bulunan pansiyona yerleştirildi. Gece saatlerinde Hüsnü G.’nin bulunduğu odada yangın çıktı.

Yangını gören görevliler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen ekipler tarafından yapılan müdahale ile kontrol altına alınarak söndürüldü. 

Polis ekipleri, yangın çıkarttığı iddia edilen ve daha sonra kayıplara karışan Hüsnü G.’nin yakalanması için çalışma başlattı.

Şahıs, ekipler tarafından kısa sürede yakalandı. Yangında can kaybı ya da yaralanan olmazken, otobüs terminalinin pansiyon kısmında büyük çapta maddi hasar meydana geldi. 

Gözaltına alınan şahsın emniyetteki işlemleri sürüyor. 

 


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