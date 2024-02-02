Otobüste 2 kilo 311 gram uyuşturucuyla yakalanan yolcu gözaltına alındı

Bitlis'te, jandarma kontrol noktasında durdurulan otobüste, üzerinde 2 kilo 311 gram uyuşturucu ele geçirilen şüpheli, gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 02.02.2024 - 10:37
Otobüste 2 kilo 311 gram uyuşturucuyla yakalanan yolcu gözaltına alındı
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tatvan ilçesi girişindeki uygulama noktasında yol kontrolü yaptı. Durdurulan yolcu otobüsünde arama yapıldı.

Şüpheli tavırlar sergileyen bir yolcunun üst aramasında; 2 kilo 310 gram metamfetamin ve 1,3 gram kubar esrar ele geçirildi. Şüpheli, gözaltına alındı. 


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