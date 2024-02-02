Otobüste 2 kilo 311 gram uyuşturucuyla yakalanan yolcu gözaltına alındı
Bitlis'te, jandarma kontrol noktasında durdurulan otobüste, üzerinde 2 kilo 311 gram uyuşturucu ele geçirilen şüpheli, gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tatvan ilçesi girişindeki uygulama noktasında yol kontrolü yaptı. Durdurulan yolcu otobüsünde arama yapıldı.
Şüpheli tavırlar sergileyen bir yolcunun üst aramasında; 2 kilo 310 gram metamfetamin ve 1,3 gram kubar esrar ele geçirildi. Şüpheli, gözaltına alındı.
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