Otobüste bayılan yolcuyu şoför hastaneye yetiştirdi: 'Güzergahımızı değiştirip hastamızı götürdük'

Yayınlanma: 19.03.2024 - 15:27

Güncelleme: 19.03.2024 - 15:28

Olay Menteşe ilçesinde meydana geldi. Kötekli-Yeniköy seferini yapan Mustafa Kemal Korkmaz yönetimindeki 48 AHY 303 plakalı Muğla Büyükşehir Belediyesi toplu taşıma otobüsü, seyir halinde iken araçta bulunan bir yurttaş rahatsızlandı. Otobüs şoförü güzergah değiştirerek rahatsızlanan yurttaşı Menteşe Devlet Hastanesi acil servisine getirdi.

"BÜTÜN ŞOFÖR ARKADAŞLARIM DA BUNU YAPARDI"

Halk otobüsü şoförü Mustafa Kemal Korkmaz yaşadığı olayı anlattı.

Korkmaz, "Ben Yeniköy-Kötekli hattında çalışken durağa geldiğim esnada vatandaşın bayıldığını gördüm. O esnada durağa yanaşıp hemen kapıları açıp vatandaşın hava almasını sağladım. Ben yolcumuzun yanına geldiğim esnada ambulansı aradınız’ mı diye sorduğumda bana yolcular 'Şoför bey siz arayın' dediler. Tam o esnada ben ararken amcamızın birisi 'Şoför bey ambulans gecikebilir buradan hastaneye yetiştirebilirsen beraber hastaneye gidelim' dedi.

O esnada yolcularımız ile birlikte güzergahımı değiştirip Menteşe Devlet Hastanesi Acil Servisine hastamızı götürdük ve oradaki gerekli personele teslim ettik. Ben olay anında yerde bayılıp gördüğümüz zaman vatandaşımızı bir an böyle elim ayağım boşaldı. O anda o vatandaşımıza çok üzüldüm hemen ne yapabiliriz, nasıl bir şey yapabiliriz diye düşündüm. O esnada zaten sağolsunlar yolcularımız ile birlikte karar verip Hastaneye acil servisine yetiştirdik. Zaten benim gibi bütün şoför arkadaşlarım da bunu yapardı" dedi.