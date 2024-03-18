İşçi servisi ile otomobil çarpıştı: Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Yayınlanma: 18.03.2024 - 17:55

Güncelleme: 18.03.2024 - 17:55

Kaza, Gaziantep’in Şahinbey ilçesine bağlı Barak Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre aynı seyir halinde olan Murat C. İdaresindeki 27 S 4384 plakalı servis aracı direksiyon hakimiyetini kaybederek bir eve çarptı.

Aynı yönde ilerleyen A.Y. idaresindeki 42 ALP 691 plakalı otomobil de araca çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

İNCELEME SÜRÜYOR

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından serviste ve otomobilde bulunan, Atilla. G., Celal. T., ve otomobil sürücüsü A.I.’yı Abdulkadir Yüksel devlet hastanesine kaldırdı.

Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.