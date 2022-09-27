Otobüste 'koltuk' kavgası: Yolcular zor ayırdı

27 Eylül 2022 Salı, 11:47

Geçen günlerde Sultanbeyli-Üsküdar seferini yapan 11ÜS İETT aracında; iddiaya göre, otobüs içerisinde ayakta seyahat eden bir kadın ile bir erkek şahıs arasında yer verme kavgası çıktı.

Kadın, kendisine yer vermeyen şahsa tepki gösterdi. İkili arasında devam eden sözlü tartışma sırasında kadın, karşı tarafa saldırmaya çalıştı.

YOLCULAR ARAYA GİRDİ

Diğer yolcuların araya girmesiyle büyümesi önlenen kavga, sözlü tartışmayla devam etti. Yaşanan o anlar yurttaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.