Otobüste 'koltuk' kavgası: Yolcular zor ayırdı

İstanbul Sultanbeyli’de seyir halindeki İETT aracında seyahat eden yolcular arasında koltuk kavgası çıktı. Kavgaya karışan kadınlardan biri, karşısındaki vatandaşa saldırmaya çalıştı. Tartışma diğer yolcuların araya girmesiyle son buldu.

İHA
27 Eylül 2022 Salı, 11:47
Otobüste 'koltuk' kavgası: Yolcular zor ayırdı
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Geçen günlerde Sultanbeyli-Üsküdar seferini yapan 11ÜS İETT aracında; iddiaya göre, otobüs içerisinde ayakta seyahat eden bir kadın ile bir erkek şahıs arasında yer verme kavgası çıktı.

Kadın, kendisine yer vermeyen şahsa tepki gösterdi. İkili arasında devam eden sözlü tartışma sırasında kadın, karşı tarafa saldırmaya çalıştı.

YOLCULAR ARAYA GİRDİ

Diğer yolcuların araya girmesiyle büyümesi önlenen kavga, sözlü tartışmayla devam etti. Yaşanan o anlar yurttaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.


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