Sarıyer'de 'kız isteme' kavgası: 2 yaralı
İstanbul Sarıyer'de iki aile arasında 'kız isteme' tartışması kavgaya dönüştü. Polisin havaya ateş ederek sonlandırdığı kavgada 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İstinye Mahallesi Eylem Sokak üzerinde, 24 Eylül Cumartesi günü saat 16.00 sıralarında; iki aile arasında 'kız isteme' nedeniyle tartışma çıktı. Sokakta karşılaşan aile üyelerinin tartışması bir anda kavgaya dönüştü.
SATIRLA KOLUNDAN YARALADI
Kavganın büyümesi üzerine ellerinde satırlarla diğer akrabalar da kavgaya dahil oldu. Bir anda büyüyen kavgayı polis ekipleri ayırmakta güçlük çekti. Kavga sırasında taraflardan biri elinde bulunan satır ile bir kişiyi kolundan yaraladı.
POLİS, HAVAYA ATEŞ EÇTI
Polis, havaya ateş ederek kavgayı sonlandırdı. Kavgada satırla ve darbedilerek yaralanan 2 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis, sokağa güvenlik şeridi çekerek delil incelemesi yaptı.
Yapılan incelemelerin ardından sokak yaya ve araç trafiğine yeniden açıldı.
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