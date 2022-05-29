Otobüsteki yangın ormana sıçradı

29 Mayıs 2022 Pazar, 16:48

Mersin-Antalya D-400 kara yolunda ilerleyen, Mersin-Antalya seferini yapan ve içerisinde 24 yolcu bulunan 26 BC 003 plakalı otobüsün motor kısmında öğle saatlerinde yangın çıktı.

Alevleri fark eden yolcular, şoför ve muavin araçtan indi. Araçtakilerin ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Alevler bu sırada ormana da sıçradı.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangınları bir saatlik çalışma sonucu söndürdü. Kullanılamaz hale gelen otobüsten kurtulan yolcular, çağrılan başka bir otobüsle yolculuklarına devam etti.

Ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.