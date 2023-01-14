Otobüsün test sürüşünde kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Yayınlanma: 14 Ocak 2023 - 13:23

Güncelleme: 14 Ocak 2023 - 14:19

Feci kaza, öğle saatlerinde, Kabakoz Mahallesi İstiklal Caddesi’ndeki kavşakta meydana geldi.

Sakarya’da otobüs üreten firmanın yolda test ettiği, Enes Demirci yönetimindeki 54 T 80147 plakalı prototip otobüs ile Şahin Arıkan'ın kullandığı 54 ABC 288 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Kazada hafif ticari araç sürücüsü Arıkan ile yanında bulunan, ismi öğrenilemeyen kişi yaralandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekipleri, durumu kritik olan Şahin Arıkan ile diğer yaralıyı ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SÜRÜCÜ YAŞAMINI YİTİRDİ

Sakarya'nın Karasu ilçesindeki kazada yaralanan hafif ticari araç sürücüsü Şahin Arıkan (72) hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otobüsün caddeden kontrolsüzce yola giren hafif ticari araca çarptığı, aracın çarpmanın etkisiyle takla attığı görüldü.