Otogarda bayram öncesi şoförlere güvenlik uyarısı

Yayınlanma: 15.06.2024 - 15:43

Güncelleme: 15.06.2024 - 15:43

Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda 'Dijital Güvenlik Kütüphanesi' projesi kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı tatili öncesi yolculara ve otobüs şoförlerine bilgilendirme yaptı. Ekipler, güvenli yolculuk, emniyet kemeri kullanımı, telefon dolandırıcılığı, dolandırıcılık türleri ve alınması gereken önlemler hakkında bilgiler verdi.

Bilgilendirme kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün hazırladığı ve karekod okutma sistemiyle Dijital Güvenlik Kütüphanesi’ne erişim sağlayan broşürler dağıtıldı. Polis memurları, yola çıkmaya hazırlanan yolculara, mola yerlerinde değerli eşya bırakmama ve yol boyunca emniyet kemerlerini çıkarmama konusunda uyarılarda bulundu.

Otobüs şoförleri ise araç kullanım süreleri ve mola saatleri konusunda bilgilendirildi. 4.5 saat araç kullanan şoförlerin 45 dakika mola vermeleri gerektiği aktarıldı.

"DENETİMLERİ SIKLAŞTIRMALARINI İSTİYORUM"

Şehirlerarası yolcu otobüsü şoförü Yavuz Yetişen, "Gayet güzel, istiyoruz ki her 2 saatte bir bizi durdursunlar, uygulama yapsınlar. Çünkü toplumumuz genellikle, ikaz ediyoruz emniyet kemeri takın diye ne yazık ki takmayan vatandaşlar var. O yüzden sıklaştırsalar biz kaptan olarak çok memnunuz bu konuda. Bazı arkadaşlar da hatalar oluyor ama genellikle bunu sıklaştırmalarını istiyorum başka bir sorun yok gayet güzel yolumuz"dedi.

Şoför Yetişen, "Dolandırıcılık olayları yüzünden yolda yolcu inmek istese de indirmiyoruz. Hatta tartışıyoruz, eğer tartışma uzarsa kimsenin haberi olmadan derhal noktadaki jandarmaya teslim ediyoruz. Genellikle Bodrum yol güzergâhında Marmaris yol güzergâhında bu gibi olaylarla çok karşılaştığım oldu. İki gün evvel Marmaris’e Bodrum’a girerken Güvercinlik’te benimle tartışan kişi meğer aranan kişiymiş. Teslim ettik. O yüzden memnunum yoldaki kontrollerden seviniyorum güvenlik için" diye konuştu.

"MEMNUNUZ"

İstanbul’dan İzmir’e yolculuk yapan Deniz Sarıoğlu ise, "İstanbul’dan İzmir’e yol alıyoruz. Bu süreçte emniyet ekipleri bilgilendirmede bulunuyorlar. Halkımız için iyi. Elbette ki bu son zamanlarda artan dolandırıcılık mevzularıyla ilgili yoğun ortamlarda bunların halkımıza bildirilmesi elbette ki hoş bir şey, memnunuz" diye konuştu.