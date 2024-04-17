İzmir otogarında uyuşturucu baskını!

İzmir’e farklı bir kentten uyuşturucu sevkiyatı yapılacağının bilgisini alan polis, İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminalinde yakaladığı şüphelinin eşyalarının arasında 1 kilo 90 gram kokain ele geçirdi. Ödemiş’te de dron ile tarama yapan ekipler bin 17 kök kenevir tespit ederken, Gaziemir’de ise durdurulan araçtan 6 bini aşkın sentetik hap çıktı.

İHA
Yayınlanma: 17.04.2024 - 15:37
İzmir otogarında uyuşturucu baskını!
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İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, kente farklı bir ilden yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapılacağının bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler, İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminalinde bir şüpheliyi yakaladı. Şüphelinin eşyaları narkotik köpek yardımıyla didik didik aranırken, 1 kilo 90 gram kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs, adliye makamlara sevk edildi.

Bir başka operasyon ise Ödemiş’te gerçekleştirildi. Dağlık bir arazide dron aracılığıyla tarama yapan ekipler, makilik alan içerisinde ekili vaziyette bin 17 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.

ŞÜPHELİ ARAÇTAN SENTETİK HAPLAR ÇIKTI

Gaziemir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise Beyazevler Mahallesi’nde durumundan şüphelenilen bir aracı durdurdu. Ekipler araçta yaptığı aramada; 6 bin 48 adet uyuşturucu nitelikli sentetik hap ve ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Araçtaki E.S., M.B ve S.Ö isimli şüpheliler gözaltına alındı.


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