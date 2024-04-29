Kütahya otogarında 2 kişinin üzerinde uyuşturucu ele geçirildi

Kütahya’da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince otogar içerisinde bulunan 2 şahsın yapılan kontrollerinde uyuşturucu ele geçirildi.

İHA
Yayınlanma: 29.04.2024 - 09:07
Kütahya otogarında 2 kişinin üzerinde uyuşturucu ele geçirildi
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu otogar içerisinde bulunan M.D. ve E.Y. isimli şahısların yapılan kontrollerinde,12 gram bonzai ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli şahıslar Emniyet'teki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.


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