Otomobil 3 araca çarparak takla attı: 2 yaralı
Antalya'nın Kaş ilçesinde otomobilin 3 araca çarparak takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.
Antalya'nın Kaş ilçesinde U.D.U.'nun kullandığı 07 AVY 637 plakalı otomobil, Süleyman Çavuş Caddesi'nde aynı yönde ilerleyen 2 otomobil ile park halindeki minibüse çarptı.
Takla atarak ters dönen otomobilin sürücü U.D.U. ile araçta bulunan bir kişi yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Kaş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntüde, arkadan hızla gelen otomobilin, önce 2 otomobile ardından da minibüse çarparak takla atması yer alıyor.
Video Haberler
- Görenler bir daha bakıyor
- 3 yıllık biyolojik mücadele sonuç verdi
- 131 yıllık bıçakçılık mesleğini sürdürüyor
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Savatra'da, 160 metrekarelik mozaik de gün yüzüne çıkar
- Selde ıslanan resmi evraklar tek tek kurutuluyor
- ''Herkes şaşırdı''
- Çobanın drone ile imtihanı
- “Meme kanseri tarama başvuruları yüzde 10 azaldı”
- Uzun süreli alınmamış kargo dolandırıcılığı uyarısı
En Çok Okunan Haberler
-
- Otomobil fiyatlarına da zam: İşte zamlı liste
- Kılıçdaroğlu'ndan beklenen açıklama geldi
- AKP'den dikkat çeken hamle
- Saray’a giderken değişti
- Kılıçdaroğlu'nun teklifine yanıt
- 'Güzel öneri ama bir şartım var...'
- AKP'li Çelik'ten Onur Şener açıklaması
- Onur Şener cinayetinde yeni gelişme
- Bahçeli'den 'Erdoğan' çıkışı
- Türkiye'de tepki çekecek buluşma