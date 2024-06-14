Otomobil ağaca çarpıp sebze bahçesine girdi: 5 yaralı
Konya’nın Beyşehir ilçesinde kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki ağaca çarparak ekili sebze bahçesine girdi. Kazada 5 kişi yaralandı.
Feci kaza, Konya Antalya kara yolunun Beyşehir Sarıköy Mahallesi yakınlarında meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Konya’dan Beyşehir istikametine seyir halinde olan M.E. yönetimindeki 42 ACH 382 plakalı otomobil, Sarıköy Mahallesi yakınlarında kontrolden çıktı. Yoldan çıkıp yol kenarındaki bir ağaca çarparak sebze bahçesine giren otomobilin sürücüsü ile araç içerisindeki 4 yolcu yaralandı.
Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
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