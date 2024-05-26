Otomobil, ağaca çarptı: Sürücü ile arkadaşı öldü
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde ağaca çarpan otomobilin sürücüsü Selçuk Eşkin (28) ile yanındaki arkadaşı Metin Taneri (34), hayatını kaybetti.
Feci kaza, dün saat 22.30 sıralarında ilçedeki Tavaklı İskelesi mevkisi yakınlarında meydana geldi. Selçuk Eşkin'in kullandığı 34 DT 2189 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak ağaca çarptı.
İhbarla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Selçuk Eşkin ile yanındaki arkadaşı Metin Taneri'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
İncelemeler sonrası cenazeleri Ezine Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Sinan Ateş'in arkadaşına saldırı!
- Kiralarda yeni dönem başlıyor!
- Ülkü Ocakları için çağrısı ortalığı karıştırdı
- Çaya alternatif oldu: Kilosu bin 500 TL'den satılıyor
- 'Bunlar depremlerini bekliyor'
- 'Yalçın ve Yönter tarafından öldürülmekten korkuyor'
- Tedavi gören hastalarda bulantı ve kusma şikâyeti!
- Konyaspor'dan Galatasaray maçı öncesi flaş paylaşım!
- 'Selahattin Bey'i anladık da...'
- Meteoroloji saat vererek uyardı!