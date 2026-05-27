Otomobil ata çarptı: At hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı

27.05.2026 23:44:00
İHA
Muş-Bingöl kara yolunda seyir halindeki otomobilin aniden yola çıkan ata çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 7 kişi yaralandı. At ise hayatını kaybetti.

Kaza, Muş-Bingöl kara yolu üzerindeki Yaygın beldesi yakınlarında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Muş istikametine seyir halinde olan 16 BPE 420 plakalı otomobil, aniden yola çıkan ata çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil savrulurken, araçta bulunan aynı aileden A.E., H.E., M.E., H.E., H.E., M.E. ve S.E. yaralandı. Yola çıkan at ise olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Muş Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi alırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

İlgili Konular: #kaza #Bingöl #Muş