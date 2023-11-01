Otomobil baraj gölüne uçtu... 1 kişi öldü, 1 kişi kurtarıldı

Yayınlanma: 01.11.2023 - 13:54

Güncelleme: 01.11.2023 - 13:54

Çorum’da bulunan Çomar Barajı'nda saat 11.30 sıralarında feci bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; piknik yapanlar, otomobilin baraj gölüne uçtuğunu görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI!

İtfaiye ekipleri boğulmak üzere olan A.A.S. (55) adlı kadını aracın kapısını açarak kurtardı. İtfaiyenin dalgıç ekipleri M.Ö.'nün (80) ise araçta cansız bedenine ulaştı. A.A.S., ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarmanın, kazayla ilgili soruşturma başlattığı aktarıldı.