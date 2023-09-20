Sultanbeyli'de 17 yaşındaki sürücü otomobiliyle su kanalına uçtu

Sultanbeyli'de direksiyon hakimiyetini kaybeden 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü yol kenarındaki su kanalına uçtu. Kaza sonrası kaçan sürücü, polis ekiplerinin ailesini araması üzerine olay yerine geri geldi.

DHA
Yayınlanma: 20.09.2023 - 14:53
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Adil Mahallesi Hamidiye Caddesi'nde, saat 11.00 sıralarında İbrahim Yuşa S. kullandığı 20 HK 555 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek yaklaşık 5 metre yükseklikten su kanalına düştü.

KAZA SONRASI KAÇTI

Ehliyeti olmadığı öğrenilen sürücü, kaza sonrası olay yerinden kaçtı. Polis ekiplerinin yakınlarını aradığı sürücü, tekrar olay yerine geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Su kanalına uçan otomobilden yara almadan kurtulan İbrahim Yuşa S. polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.  

 


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