Otomobil belediye otobüsüne çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde makas atarak ilerlediği iddia edilen otomobilin, belediye otobüsüne çarpması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
D-100 Karayolu İstanbul istikameti Serdar Mahallesi İSU Genel Müdürlüğü mevkisinde gece saatlerinde sürücüsü öğrenilemeyen ve makas atarak ilerlediği ileri sürülen 41 ARE 096 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak belediye otobüsüne çarptı.
Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobildeki 4 kişi araç içinde sıkıştı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
BİR KİŞİ ÖLDÜ
Sıkışan yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından otomobilden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Yaralılardan Abdullah Kurmaz, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: #otobüs #belediye otobüsü
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