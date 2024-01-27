Otomobil dere yatağına savruldu: 1 ölü, 1 yaralı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yoldan çıkarak dereye düşen otomobildeki yolcu Turgay Yıldızhan (25) hayatını kaybederken, sürücü Tunahan Durgut ağır yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 27.01.2024 - 21:34
Otomobil dere yatağına savruldu: 1 ölü, 1 yaralı
Abone Ol google-news

Kaza, akşam saatlerinde Ereğli ilçesi Ören Mahallesi Tepe Park mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre; Tunahan Durgut idaresindeki 67 ZV 495 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu dere yatağına savruldu. 

Olayı gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri otomobilde yolcu olarak bulunan Turgay Yıldızhan’ı ve Durgut'u zorlukla çıkararak ambulansa taşıdı. 

Yıldızhan ve Durgut yapılan ilk müdahalenin ardından Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Yıldızhan kurtarılamadı. 

Durgut'un ise durumunun ağır olduğu ve tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.


zonguldak haberleri otomobil haberleri trafik kazası haberleri

İlgili Haberler

Köprünün girişinde otomobil alev alev yandı!

Köprünün girişinde otomobil alev alev yandı!
Otomobil, inşaat ile istinat duvarı arasındaki boşluğa düştü

Otomobil, inşaat ile istinat duvarı arasındaki boşluğa düştü
Afyonkarahisar'da gasbettikleri otomobille kaza yapıp, yaralandılar!

Afyonkarahisar'da gasbettikleri otomobille kaza yapıp, yaralandılar!

En Çok Okunan Haberler