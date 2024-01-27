Otomobil, inşaat ile istinat duvarı arasındaki boşluğa düştü
Mardin'in Artuklu ilçesinde sürücüsün kontrolünü yitirdiği otomobil, inşaat halindeki bina ile istinat duvarı arasındaki boşluğa düştü.
Kaza, öğleden sonra Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi yakınlarında meydana geldi.
Sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil, inşaat halindeki bina ile istinat duvarı arasında yaklaşık 2 metre genişliğindeki boşluğa düştü.
İhbarla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yara almayan sürücü arkadaki kapıdan çıkarılırken otomobilde hasar oluştu.
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