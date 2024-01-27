Otomobil, inşaat ile istinat duvarı arasındaki boşluğa düştü

Mardin'in Artuklu ilçesinde sürücüsün kontrolünü yitirdiği otomobil, inşaat halindeki bina ile istinat duvarı arasındaki boşluğa düştü.

DHA
Yayınlanma: 27.01.2024 - 16:30
Otomobil, inşaat ile istinat duvarı arasındaki boşluğa düştü
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Kaza, öğleden sonra Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi yakınlarında meydana geldi.

Sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil, inşaat halindeki bina ile istinat duvarı arasında yaklaşık 2 metre genişliğindeki boşluğa düştü.

İhbarla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yara almayan sürücü arkadaki kapıdan çıkarılırken otomobilde hasar oluştu.


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